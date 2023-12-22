Ревнивая петербурженка избила мужчину стаканом в ночном клубе

На нетрезвую жительницу Северной столицы уже завели уголовное дело.

После избиения 43-летнего мужчины в ночном клубе на Заневском проспекте возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемая — 23-летняя нетрезвая жительницы Петербурга, которой очень не понравились заигрывания спутника с другой дамой.

Как в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в субботу, 3 февраля, утром в больницу был госпитализирован мужчина в алкогольном опьянении и различными телесными повреждениями. По словам пострадавшего, ночью в клубе у него возник конфликт с девушкой, которая ударли его стаканом в правый глаз.

Отмечается, что нападавшая была доставлена нарядом ОВО Росгвардии в отдел полиции. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ресторане на проспекте Гагарина произошла драка с поножовщиной.

Фото: Piter.TV