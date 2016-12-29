Из-за халатности полицейского зарезали петербуржца

В Северной столице правоохранитель ответит за бездействие. Против участкового возбудили уголовное дело.

На днях, в ночь на 8 января пьяный мужчина зарезал петербуржца. Инцидент произошел в доме на улице Ольги Берггольц, 9. Приблизительно в 2 часа ночи житель Невского района сообщил в полицию о нападении нетрезвого злоумышленника на людей. Сведения были переданы 34-летнему участковому Баиру Базаржапову, дежурившему в день трагедии. Однако правоохранитель не поехал по вызову. Базаржапов около трех часов послал сотрудников вневедомственной охраны для урегулирования порядка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили труп мужчины. 43-летнего петербуржца зарезали. Об этом сообщает пресс-служба СК по Санкт-Петербургу.

В данный момент заведено уголовное дело в отношении Баира Базаржапова. Сотрудника полиции обвиняют в халатности. Известно, что участковый не явился на допрос. Сейчас его разыскивают правоохранители. Ранее мы сообщали, что убийство во время поножовщины экс-полицейского в Самаре попало на видео.