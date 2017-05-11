Взбухший труп мужчины выловили из ручья в Тосно

Бездыханное тело пенсионера, пролежавшее в воде больше месяца, обнаружили в Ленобласти.

В минувшую среду, 10 мая, из водоема в Тосно выловили труп 61-летнего мужчины. Инцидент произошел ручье Попов около моста. По предварительным данным, бездыханное тело пенсионера пролежало в воде примерно полтора месяца.

Прибывшие на место происшествия эксперты внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили.

В настоящее время правоохранители выясняют детали трагедии. Труп уже направлен в морг для дальнейшего обследования. В ближайшем будущем специалисты смогут установить истинную причину смерти.

Ранее мы сообщали, что появились жуткие новости из Шлиссельбурга: на кладбище обнаружили "свежий" труп. Бездыханное тело мужчины нашли возле скамейки на кладбище в Кировском районе. По словам родственников погибшего, при жизни погибшего часто мучали галлюцинации.