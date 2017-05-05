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Жуткие новости из Шлиссельбурга: на кладбище обнаружили "свежий" труп

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Бездыханное тело мужчины нашли возле скамейки на кладбище в Кировском районе. По словам родственников погибшего, при жизни местного жителя часто мучали галлюцинации.

В минувший четверг, 4 мая, в Ленобласти обнаружили труп мужчины. Инцидент произошел на городском кладбище в Шлиссельбурге около 10 часов утра. Очевидец происшествия незамедлительно сообщил о своей находке в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия специалисты осмотрели бездыханное тело. По предварительным данным, следов насильственной смерти они не обнаружили.

В настоящее время труп сотрудники полиции устанавливают детали происшествия. Они уже опросили родственников погибшего, которые сообщили о пристрастии 44-летнего мужчины к алкоголю. Кроме того, они отметили, что при жизни покойного мучали галлюцинации.

Сейчас труп отправлен в морг для дальнейшего обследования. В ближайшем будущем эксперты смогут установить точную причину смерти.

Ранее мы сообщали, что петербуржец обнаружил труп в парке на Большевиков. Также в начале мая стало известно, что бездыханное тело мужчины нашли в подвале жилого дома в Ленобласти.

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Категории: Новости России Новости СПб Лента новостей

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