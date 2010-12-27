Смешное фото из Выборга: "Шурыгина" призывает надевать защиту

В Ленобласти появились плакаты, на которых молодая девушка в оранжевом жилете "просит" соблюдать меры безопасности.

Недавно в сети появились любопытные снимки: очевидцы запечатлели на фото занимательные плакаты в Выборге. На кадрах молодая девушка, внешне сильно напоминающая звезду "Пусть говорят" Диану Шурыгину, "призывает" всегда надевать защиту. Естественно, в данном случае речь идет о касках.

По словам службы занятости, на баннерах изображена не 17-летняя Диана. К тому же, по их мнению, модель совершенно не похожа на Шурыгину, передает "Комсомольская правда".

Однако если сравнить образ Дианы из первого выпуска "Пусть говорят" и модель на плакате, то найти различия будет нелегко.

В начале марта мы сообщали, что Боб Джек сделает из Дианы Шурыгиной диву шоу-бизнеса.



Фото: группа вконтакте "Интересный Выборг"