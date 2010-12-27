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Смешное фото из Выборга: "Шурыгина" призывает надевать защиту
Сегодня, 17:32
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Ustsova
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Смешное фото из Выборга: "Шурыгина" призывает надевать защиту

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В Ленобласти появились плакаты, на которых молодая девушка в оранжевом жилете "просит" соблюдать меры безопасности.

Недавно в сети появились любопытные снимки: очевидцы запечатлели на фото занимательные плакаты в Выборге. На кадрах молодая девушка, внешне сильно напоминающая звезду "Пусть говорят" Диану Шурыгину, "призывает" всегда надевать защиту. Естественно, в данном случае речь идет о касках.

По словам службы занятости, на баннерах изображена не 17-летняя Диана. К тому же, по их мнению, модель совершенно не похожа на Шурыгину, передает "Комсомольская правда".

Однако если сравнить образ Дианы из первого выпуска "Пусть говорят" и модель на плакате, то найти различия будет нелегко.

В начале марта мы сообщали, что Боб Джек сделает из Дианы Шурыгиной диву шоу-бизнеса.
 

Фото: группа вконтакте "Интересный Выборг"

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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