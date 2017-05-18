Жуткие новости из Тосно: мужчина зверски избил и порезал ножом бывшую жену

Местный житель похитил женщину и запер ее в квартире. В течение нескольких дней он зверски избивал свою жертву, а также нанес ей ножевое ранение.

Сегодня, 18 мая, в Тосно возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, проживающего в Никольском. Он является подозреваемым в избиении бывшей жены.

По версии следствия, местный житель в конце апреля похитил молодую женщину и запер ее в квартире. В течение нескольких дней он измывался над своей жертвой: зверски избивал бывшую супругу, а также порезал ее ножом со стороны левого бедра. Злоумышленник настолько сильно запугал женщину, угрожая ей расправой, что потерпевшая не могла обратиться даже за медицинской помощью.

Спустя некоторое время, 2 мая, женщину удалось вызволить из заточения. В срочном порядке ее доставили в больницу. Там медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, ножевое ранение и черепно-мозговую травму.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

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