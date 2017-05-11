В Кургане на улице Зорге фонтанировал гейзер, а автомобили проваливались под землю

Накануне днем, 10 мая, в Кургане на улице Зорге, между Домом Быта и пенсионным фондом, из-под земли забил "гейзер".
В результате коммунальной аварии под проезжей частью посреди дороги вода вышла на проезжую часть и затопила улицу. В социальной сети ВКонтакте очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия. На опубликованных кадрах отчетливо видно небольшой столбик воды, который выходил из-под дорожного покрытия и заполнял улицу водой.
В одну из выбоин на дороге провалилась небольшая иномарка правым передним колесом. Задняя часть автомобиля повисла из-за крена в воздухе.
Местные жители сообщают, что в этом месте очень частные прорывы. Последний ремонт здесь закончили буквально пару недель назад.
Фото и видео: ВК, Типичный Курган