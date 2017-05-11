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В Кургане на улице Зорге фонтанировал гейзер, а автомобили проваливались под землю

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В социальных сетях появилось множество фотографий и видео с места разлива воды в центре Кургана

Накануне днем, 10 мая, в Кургане на улице Зорге, между Домом Быта и пенсионным фондом, из-под земли забил "гейзер".

В результате коммунальной аварии под проезжей частью посреди дороги вода вышла на проезжую часть и затопила улицу. В социальной сети ВКонтакте очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия. На опубликованных кадрах отчетливо видно небольшой столбик воды, который выходил из-под дорожного покрытия и заполнял улицу водой.

В одну из выбоин на дороге провалилась небольшая иномарка правым передним колесом. Задняя часть автомобиля повисла из-за крена в воздухе.

Местные жители сообщают, что в этом месте очень частные прорывы. Последний ремонт здесь закончили буквально пару недель назад.

Фото и видео: ВК, Типичный Курган

Теги: видео , гейзер , курган , происшествие , фото
Категории: Происшествия Лента новостей Новости России

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