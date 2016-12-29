В Купчине изъяли более 150 подозрительных шуб из натурального меха

На меховых манто не было необходимых товарных знаков, поэтому у полиции появились подозрения, что они поддельные.

Не каждое меховое манто, которое продают в Петербурге, является легальным. Некоторые из шуб не имеют специальных чипов, которые устанавливают на официальные вещи на фабриках.

В одном из торговых комплексов Фрунзенского района полицейские нашли целую партию подозрительных шуб. Зимняя одежда не отреагировали на специальные сканеры. Поэтому сотрудники правоохранительных органов изъяли 167 шубок. Бойцы Центра организации применения административного законодательства определили, что на шубы нашили поддельные товарные знаки.

Владельца товаров ждут наказание. Против него возбудили fадминистративное дело по статье о незаконном использовании товарного знака.

С апреля прошлого года на все манто, подготовленные для продаж в магазинах, снабжают RFID-метками. Они издают слабы радиосигнал, достаточный для улавливания приборами. За счет этой меры власти отслеживают контрофактные меховые изделия. Установлено, что около 90% вещей из натурального меха – это незаконная продукция.

Ранее мы писали, что в Апраксином дворе СОБР отбирал у продавца нелегальные шубы.

Видео: youtube / olives TV