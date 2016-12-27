В Апраксином дворе СОБР отбирает у продавца нелегальные шубы

На меховых манто нет чипов, которые обязательно ставят на этот вид одежды с апреля 2016 года.

Таможенники и Роспотребнадзор наведались с проверкой в Апраксин двор. Служители закона на Апрашке проверяли товары. Их внимание привлекла партия подозрительных шуб. Манто явно походили на контрафактную продукцию.

К счастью, с весны этого года отследить официальные шубы стало проще. Меховую верхнюю одежду снабжают специальными RFID-метками. Чипы подают радиосигнал.

Шубы у продавца забрали бойцы СОБРа, которые сопровождали таможенников и сотрудников Роспотребнадзор.

Ставить метки решили, чтобы отслеживать и бороться с незаконной продукцией. Так как ее доля на российском рынке составляет 90 процентов.

Видео: Youtube / anna1biz