В Апраксином дворе СОБР отбирает у продавца нелегальные шубы

Таможенники и Роспотребнадзор наведались с проверкой в Апраксин двор. Служители закона на Апрашке проверяли товары. Их внимание привлекла партия подозрительных шуб. Манто явно походили на контрафактную продукцию.
К счастью, с весны этого года отследить официальные шубы стало проще. Меховую верхнюю одежду снабжают специальными RFID-метками. Чипы подают радиосигнал.
Шубы у продавца забрали бойцы СОБРа, которые сопровождали таможенников и сотрудников Роспотребнадзор.
Ставить метки решили, чтобы отслеживать и бороться с незаконной продукцией. Так как ее доля на российском рынке составляет 90 процентов.
Видео: Youtube / anna1biz