В Кронштадте закончили ремонт теплотрассы и вернули отопление в 87 домов

Специалисты ТЭК закончили восстановительные работы в Кронштадтском районе Петербурга, где накануне из-за аварии на теплотрассе без отопления остались 87 домов.

Теплоэнергетики почти сутки занимались ремонтом трубы горячего водоснабжения в Кронштадте. После окончания аварийных работ отопление вернули в 87 домов.

Ремонтные работы на трубопроводе проводили около дома 54 на Посадской улице в Кронштадте. Полностью ремонт закончился около двух часов ночи в пятницу, 3 февраля. При этом теплоэнергетики отметили, что работы они завершили раньше намеченного срока.

После восстановления трубы все здания в районе перевели на постоянную смеху теплоснабжения. Прорыв трубы произошел накануне, 2 февраля. Из-за ЧП без отопления остались 87 домов. В ТЭК заявили, что на ремонтные работы уйдут сутки. Однако трубопровод отремонтировали раньше.

Время от времени в Северной столице происходят коммунальные аварии. Чаще всего разлившаяся вода мешает автомобилистам, а коммунальщики подключают отопление по резервной схеме. В начале этой недели на улице Оптиков чинят прорванную трубу с горячей водой.

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