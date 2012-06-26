На улице Оптиков чинят прорванную трубу с горячей водой

На севере города снова произошла коммунальная авария

Утром во вторник, 31 января 2017 года, появилось сообщение о том, что на севере Петербурга, в районе улицы Оптиков, снова произошла коммунальная авария – там прорвало трубу горячего водоснабжения.

Как стало известно, информация о технологическом нарушении на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм на пересечении улиц Оптиков и Гаккелевской поступила в районе шести часов утра 31 января.

В связи с аварией похолодало в 22 жилых домах. Сообщается, что на устранение последствий аварии уйдет не менее суток.

Видео: из архива