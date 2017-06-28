Жуткие новости из Красноярска: старый извращенец попытался изнасиловать 11-летнюю девочку

Недавно стало известно, что в Красноярске суд будет рассматривать дело о попытке изнасилования несовершеннолетней.
По версии следствия, инцидент произошел несколько месяцев назад, в конце марта, на Кузнецовском плато. Сначала 58-летний мужчина встретил свою знакомую школьницу. Он заманил 11-летнюю девочку в машину, а после отвез загород, где и попытался совершить злодеяние.
К счастью, шум и крики услышал проходивший мимо мужчина. Он бросился на помощь школьнице, тем самым, помешав насильнику. Извращенец, заметив случайного очевидца, поспешил скрыться.
Вскоре подозреваемого задержали по горячим следам и взяли под стражу.
В настоящее время дело передано в суд.
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