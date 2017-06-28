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Жуткие новости из Красноярска: старый извращенец попытался изнасиловать 11-летнюю девочку

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Педофил заманил школьницу к себе в машину и увез загород, где чуть не надругался над жертвой. Из лап насильника девочку спас случайный прохожий.

Недавно стало известно, что в Красноярске суд будет рассматривать дело о попытке изнасилования несовершеннолетней.

По версии следствия, инцидент произошел несколько месяцев назад, в конце марта, на Кузнецовском плато. Сначала 58-летний мужчина встретил свою знакомую школьницу. Он заманил 11-летнюю девочку в машину, а после отвез загород, где и попытался совершить злодеяние.

К счастью, шум и крики услышал проходивший мимо мужчина. Он бросился на помощь школьнице, тем самым, помешав насильнику. Извращенец, заметив случайного очевидца, поспешил скрыться.

Вскоре подозреваемого задержали по горячим следам и взяли под стражу.

В настоящее время дело передано в суд.

Ранее мы сообщали, что появились ужасающие новости из Петербурга: на Народной нашли труп рыжего старика.

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Категории: Новости России Лента новостей

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