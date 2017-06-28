Ужасающие новости из Петербурга: на Народной нашли труп рыжего старика

В Невском районе молодая женщина обнаружила бездыханное тело мужчины. Шокированная находкой петербурженка незамедлительно обратилась за помощью в полицию.

Сегодня ночью, 28 июня, в Невском районе Северной столицы нашли труп мужчины. Инцидент произошел около двух часов на Народной возле отделения "Сбербанка". Шокированная своей находкой 36-летняя женщина незамедлительно обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Прибывшие на место происшествия специалисты осмотрели погибшего. На бездыханном теле неизвестного насильственных следов смерти они не обнаружили.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Труп доставлен в морг для дальнейшего обследования. Что стало причиной смерти мужчины, предстоит выяснить экспертам.

Известно, что на вид погибшему около 60 лет. У него рыжие волосы и борода. Кроме того, рядом с телом мужчины была обнаружена зимняя куртка.

Ранее мы сообщали, что в Синявино нашли изуродованный труп.