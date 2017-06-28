Ужасающие новости из Петербурга: на Народной нашли труп рыжего старика

Сегодня ночью, 28 июня, в Невском районе Северной столицы нашли труп мужчины. Инцидент произошел около двух часов на Народной возле отделения "Сбербанка". Шокированная своей находкой 36-летняя женщина незамедлительно обратилась за помощью в правоохранительные органы.
Прибывшие на место происшествия специалисты осмотрели погибшего. На бездыханном теле неизвестного насильственных следов смерти они не обнаружили.
В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Труп доставлен в морг для дальнейшего обследования. Что стало причиной смерти мужчины, предстоит выяснить экспертам.
Известно, что на вид погибшему около 60 лет. У него рыжие волосы и борода. Кроме того, рядом с телом мужчины была обнаружена зимняя куртка.
Ранее мы сообщали, что в Синявино нашли изуродованный труп.