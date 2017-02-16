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В Кировском районе «кавказец» пытался похитить школьницу

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Восьмикласснице удалось вырваться от насильника и убежать

Накануне, в среду, 15 февраля 2017 года, среди бела дня на улице Маршала Казакова неизвестный мужчина попытался насильно запихнуть в свой автомобиль школьницу и увезти ее.

Как сообщается, случилось это около 14 часов у дома 14/1 по улице Маршала Казакова неизвестный мужчина схватил 15-летнюю ученицу восьмого класса. Он попытался насильно посадить в автомобиль «Нива» темно-синего цвета.

По счастью, школьнице удалось вырваться от насильника и сбежать. После этого девочка и ее родители обратились в правоохранительные органы.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, автомобиль – синяя "Нива" – объявлен в розыск. Потерпевшая описала преступника как мужчину 30-35 лет, «кавказской» внешности, плотного телосложения, с длинной черной бородой.

Видео: из архива  

Теги: маршала казакова , петербург , попытка похищения , похищение ребенка
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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