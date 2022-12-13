Стали известны обстоятельства похищения младенца в Ленобласти

Инцидент произошел на фоне пьяного конфликта.

В Лужском районе Ленобласти пара похитила грудничка у знакомой. Инцидент произошел в Оредеже. Стали известны обстоятельства случившегося. О деталях дела сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Старые знакомые поссорились во время застолья. В этот момент с малышкой находилась бабушка. Злоумышленники забрали девочку и уехали на машине в деревню Заклинье.

В полицию обратилась мать ребенка. Спустя час стражи порядка задержали похитителей младенца и вернули дочь 36-летней матери.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания, а девочку осмотрели медики и отправили в больницу. Следственные органы завели уголовное дело по факту похищения человека.

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Фото: Piter.tv