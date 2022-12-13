  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны обстоятельства похищения младенца в Ленобласти
Сегодня, 20:21
2158
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны обстоятельства похищения младенца в Ленобласти

0 0

Инцидент произошел на фоне пьяного конфликта.

В Лужском районе Ленобласти пара похитила грудничка у знакомой. Инцидент произошел в Оредеже. Стали известны обстоятельства случившегося. О деталях дела сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Старые знакомые поссорились во время застолья. В этот момент с малышкой находилась бабушка. Злоумышленники забрали девочку и уехали на машине в деревню Заклинье. 

В полицию обратилась мать ребенка. Спустя час стражи порядка задержали похитителей младенца и вернули дочь 36-летней матери.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания, а девочку осмотрели медики и отправили в больницу. Следственные органы завели уголовное дело по факту похищения человека.

Ранее на Piter.tv: грибник из Петербурга нашел в лесу корзину минометных снарядов.

Фото: Piter.tv

Теги: похищение ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии