Налетчики с пистолетом ограбили баню в Кировском районе на 80 тысяч

Одного из преступников пострадавшие запомнили как кавказца, а второго – светловолосого славянина.

Необычную цель для ограбления выбрали двое злоумышленников из Петербурга. Вооружившись пистолетом, двое мужчин пришли в банный комплекс в доме 10 на дороге на Турухтанные острова. Грабители напали на заведение около четырех утра в пятницу, 30 декабря. На вид обоим налетчикам было около 35 лет. Одно из них работники бани описали как кавказца. А второго – как светловолосого славянина.

Оружием незнакомцы угрожали 33-летнему администратору и 42-летнему банщику. Разбойники забрали 80 тысяч выручки заведения и скрылись с деньгами. Парочка удалилась в сторону Кронштадтской улицы.

Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают подробности инцидента. Ведется розыск незнакомцев.

Также сегодня рано утром в Петербурге ловкие грабители обчистили терминал оплаты в магазине. Неизвестные отжали стеклопакет на двери и прошли в заведение. А уже там вскрыли терминал и вытащили оттуда все деньги. После этого скрылись с места преступления. Также ранее трое мужчин ограбили "Пятерочку" на 150 тысяч рублей в Приморском районе.

Видео: Youtube / Бери Баню