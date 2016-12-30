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Трое мужчин ограбили "Пятерочку" на 150 тысяч рублей в Приморском районе

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Злоумышленники угрожали кассирам электрошокерами. Женщины были вынуждены отдать деньги.

Накануне днем, 29 декабря, трое неизвестных ворвались в продуктовый супермаркет "Пятерочка" и вынесли 150 тыс. руб. выручки. Инцидент произошел около половины четвертого дня в Приморском районе Петербурга. Магазин расположен на улице Шаврова, 5/3.


Как выяснилось, мужчины в масках и в черной одежде вломились в "Пятерочку". Угрожая электрошокерами, они потребовали от сотрудников супермаркета открыть кассы. Женщины 31, 54 и 57 лет выполнили требования налетчиков. Затем неизвестные выгребли всю выручку, которая на тот период времени составляла порядка 150 тыс. руб., и скрылись с места происшествия.


В данный момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов ищут грабителей. Об этом сообщает Петербургский дневник.


Ранее мы писали, что неизвестный в медицинской маске вынес из Сбербанка 400 тыс. руб

Видео: youtube, Ксения Зиновская

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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