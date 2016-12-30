В Петербурге ловкие грабители обчистили терминал оплаты в магазине

Злоумышленники пробрались сначала внутрь магазина, а уже внутри решили поискать наличные в терминале оплаты.

Петербургские грабители тоже готовятся к новому году. Рано утром в пятницу, 30 декабря, злоумышленники пробрались в магазин "Улыбка Радуги" в доме 15 на улице Федора Абрамова. Для этого они отжали стеклопакет двери. Предположительно, внутрь грабители зашли в период с 04.27 до 04.29.

В самом магазине неизвестные своей целью выбрали терминал оплаты "Петербургского социально-коммерческого банка". Аппарат вскрыли, а все деньги из него забрали. После этого грабители с наличностью скрылись. Размер ущерба пока не удалось установить. Полиция проводит проверку и выясняет подробности. Ведется поиск воришек.

За сутки произошло сразу несколько ограблений. Грабитель выстрелил в директора и утащил всю выручку "Евросети" на Удельном. Трое мужчин ограбили "Пятерочку" на 150 тысяч рублей в Приморском районе. Кроме того, грабитель с молотком обвешался золотом из ювелирного магазина в Купчино. Размер ущерба в двух случаях из трех пока не установили.