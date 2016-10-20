ДТП: водитель легковушки сбил двух девушек на зебре и скрылся с места происшествия

В сети появилось видео наезда иномарки на пешеходов. Виновник аварии арестован.

Накануне, 9 января, в Кинешме Ивановской области под колеса легковушки на пешеходном переходе угодили две девушки. Инцидент произошел в районе 11.35. Момент наезда зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как пешеходы пересекают проезжую часть по зебре. На середине дороги их сбивает иномарка. После столкновения, очевидцы происшествия кинулись на помощь пострадавшим. Они вызвали спасательные службы. Когда девушки покинули место происшествия, виновник аварии не стал дожидаться сотрудников полиции и скрылся с места ДТП.

Пешеходов доставили в больницу. Девушка 17 лет получила травмы головы, коленного сустава и грудной клетке, 18-летнюю пострадавшую госпитализировали с ушибом правого бедра.

Вечером того же дня правоохранители задержали водителя легковушки. Виновником ДТП оказался 59-летний мужчина. Известно, что он находился в трезвом состоянии. Причастность к аварии также не отрицал. Водитель задержан на 7 суток за оставление места происшествия. В данный момент выясняют детали случившегося.

Спасатели предупреждают об опасности на дорогах и просят быть крайне внимательными как пешеходов, так и водителей. Ранее мы писали, что жесткая авария с мотоциклом в Сочи попала на видео.



Видео: youtube, Alexey Kotlyar