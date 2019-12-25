Иномарка влетела в переходивших дорогу женщин на Васильевском острове

По предварительным данным, обе пострадавшие госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Вечером воскресенья, 25 декабря на перекрестке 26-й линии и Большого проспекта Васильевского острова произошло жёсткое ДТП. Летевшая на полной скорости иномарка сбила двух женщин, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом сообщил Telegram-канал "Мегаполис".

По предварительным данным, водителю авто стало плохо за рулём. Он потерял управление, машина врезалась в пешеходок.

Также предварительно сообщается, что после ДТП 35-летняя и 42-летняя пострадавшие были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что водитель погиб при столкновении трёх иномарок во Фрунзенском районе.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер