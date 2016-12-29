Жесткая авария с мотоциклом в Сочи попала на видео

В результате аварии байкер получил травмы, как минимум у него пострадала нога. Точной информации о его травмах информации нет.

В Рождество в Сочи произошла авария с участием мотоцикла и легковушки. 7 января на одной из улиц южного города автомобиль сбил байкера. От удара молодой человек слетел со своего железного коня. К счастью он упал не под автомобили. А вот его мотоциклу повезло гораздо меньше. По автомобилю проехал автобус.

Сразу после ДТП к пострадавшему выбежал водитель машины, которая его сбила. А также свидетели. Чуть позже, кажется, приехали друзья мужчины.

О травмах мужчины ничего не известно. Но он перекатывался с боку на бок и держался за ногу. В конце видео молодой человек попытался встать. Хотя свидетели кричали, чтобы он не поднимался с асфальта. Они были правы, так как в случаи травмы позвоночника, которая вполне могла появиться у него, попытка встать могла только ухудшить ситуацию.

Подробности аварии выясняются. Байкер лечится у докторов.

Ранее стало известно, что в Петербурге семилетняя девочка пострадала в ДТП с полицейским УАЗом на Седова. В результате столкновения машины полиции и иномарки травмы получила маленькая пассажирка легковушки.

Видео: Youtube / Анастасия Киреева