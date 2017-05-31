Жуткое видео из Калининграда: кроссовер задавил 5-летнего малыша

Ребенок выбежал на дорогу и угодил под колеса габаритного автомобиля, которым управляла автоледи. В результате мальчика пришлось госпитализировать.

В минувший понедельник, 29 мая, дорогу в Калининграде не поделили автоледи и пятилетний пешеход. Инцидент произошел около половины шестого вечера на Мусоргского. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь маленькому мальчику и вызвали на место спасательные службы. Кроме того, последствия страшной аварии удалось запечатлеть на видео.

По предварительным данным, 5-летний ребенок выбежал на трассу и сразу же угодил под колеса автомобиля, которым управляла 58-летняя женщина.

К счастью, обошлось без трагических последствий. Пострадавшего мальчика отвезли на "скорой" в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что рядом с местом аварии пешеходного перехода нет.

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