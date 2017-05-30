Страшное видео из Петербурга: в ДТП на Савушкина пострадал новорожденный

В Приморском районе дорогу не поделили несколько легковушек. В результате массовой аварии серьезно пострадали два человека, в том числе и ребенок до года.

Сегодня утром, 30 мая, в Северной столице столкнулись три автомобиля. Инцидент произошел около девяти часов в Приморском районе на пересечении Савушкина и Туристской. После происшествия очевидцы незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия крупной аварии удалось запечатлеть на видео.

Предположительно, "Фольксваген" спокойно проезжал перекресток, однако неожиданно в него на большой скорости врезался "Мерседес". Удар оказался настолько сильным, что первую иномарку отбросило на ограждение. Попутно была задета еще одна машина.

На кадрах можно заметить, что все автомобили получили серьезные повреждения.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По предварительным данным, виновницей ДТП стала автоледи на "Мерседесе".

Известно, что в крупной аварии серьезно пострадали два человека, один из них пятимесячный ребенок. Потерпевшие в срочном порядке были доставлены в больницу.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смертельное видео из ХМАО: грузовик раздавил легковушку с пассажирами.

Фото и видео: группа вконтакте "ДТП И ЧП Санкт-Петербург"