В сети появились жуткие кадры тройного ДТП в Удмуртии

На трассе "Ижевск-Воткинск" легковушка вылетела на встречку и протаранила грузовик, а затем отрикошетила в иномарку. Виновница аварии скончалась на месте.

В минувшую пятницу, 24 февраля, в Удмуртии произошло тройное ДТП, в результате которого погибла 46-летняя женщина. Легковушка под управлением автоледи столкнулась с грузовиком на трассе "Ижевск-Воткинск". Очевидцы жуткой аварии незамедлительно вызвали спасательные службы.

Предположительно, виновница ДТП не справилась с управлением. Она вылетела на встречку и на большой скорости протаранила грузовик. Затем легковушка отрикошетила в иномарку.

На кадрах можно заметить, что переднюю часть автомобиля буквально смяло от двух столкновений. Затем искореженную машину отбросило на обочину. На помощь пострадавшим выехали спасательные службы. К сожалению, женщина-водитель получила травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Она скончалась на месте происшествия.

В данный момент выясняют детали жуткой аварии. Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Удмуртии: автобус питерской панк-рок-группы "Бригадный подряд" протаранил фуру.

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