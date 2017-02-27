Видео из Удмуртии: автобус "Бригадного подряда" протаранил фуру

Музыканты угодили в страшное ДТП под Ижевском. Автобус панк-группы из Петербурга врезался в грузовик.

Накануне утром, 26 февраля, на трассе "Ижевск-Ува" водитель транспортного средства "Бригадного подряда" протаранил фуру. Инцидент произошел на 24 километре автодороге. Кадры жуткой аварии угодили в сеть.

Как стало известно, из-за плохих погодных условий водитель автобуса рок-группы не справился с управлением и врезался в грузовик. Предположительно, фура неожиданно остановилась на дороге, чтобы совершить поворот. Водитель "Бригадного подряда" дал по тормозам, однако из-за гололедицы он не смог остановиться и врезался в впереди стоящее транспортное средство.

К счастью, серьезно пострадал только автобус группы. Музыканты получили ссадины и ушибы. Незамедлительно на место аварии выехали спасательные службы, в том числе скорая и сотрудники МЧС.

В данный момент выясняют детали происшествия. Петербуржцам помогли добраться до Кирова, где они порадовали своих поклонников концертом, однако музыканты лишись транспорта. В ближайшем будущем решат вопрос о том, состоятся ли запланированные концерты.

Ранее мы сообщали, что в Кирове полицейская машина задавила пенсионера-инвалида на зебре.

Видео: youtube, Бригадный Подряд