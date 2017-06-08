В Исаакиевском соборе закрыли отдел по взаимодействия с РПЦ

В музее-памятнике Исаакиевский собор закрыли одни из отделов. Сообщается, что он занимался взаимодействием с Русской православной церковью.

Отдел по взаимодействию с Русской православной церковью закрыли в Исаакиевском соборе. Подразделение возглавляла Таисия Бартова-Грозовская, являющаяся родственницей находящегося под следствием священника Глеба Грозовского.

Как рассказали в пресс-службе музея-памятника "Фонтанке", Бартова-Грозовская ушла их Исаакиевского собора одновременно с его бывшим директором Николаем Буровым. После ее ухода закрылся и отдел по взаимодействию.

Сейчас общением с церковью занимаются все отделы музея. Закрывшийся отдел также занимался встречей делегаций.

Вокруг Исаакиевского собора с зимы не утихают споры и конфликты. Сторонники и противники его передачи русской православной церкви продолжают отстаивать свою точку зрения. Политики, выступающие за Исаакий как музей, предложили провести референдум и спросить у горожан мнение. Однако этот вопрос остается нерешенным. Накануне Piter.tv сообщал, что ЗакС вновь отказался вносить в проект повестки дня вопрос о референдуме по Исаакию.