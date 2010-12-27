ЗакС вновь отказался вносить в проект повестки дня вопрос о референдуме по Исаакию

По данным "Фонтанки", рассмотреть вопрос об утверждении референдума о статусе Исаакиевского собора на пленарном заседании 7 июня предложил яблочник Борис Вишневский.

10 депутатов проголосовали за рассмотрение вопроса о плебисците проголосовали. Это представляет собой меньше половины депутатского корпуса.



Стоит напомнить, что ранее вопрос о народном голосовании по статусу Исаакия уже дважды отказывались вносить в повестку дня. При этом сторонники "Единой России" заявили о намерении отклонить проект постановления, а затем предложили ужесточить возможность проведения референдумов в Петербурге.