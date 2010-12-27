В Горелово прохожий упал в канализационный люк и утонул

Личность погибшего мужчины устанавливается

В Красносельском районе Петербурга из канализационного люка выловили труп мужчины. На вид утопленнику около пятидесяти лет, документов у него при себе не было. Сейчас правоохранители пытаются выяснить его личность.

Как стало известно, трагический инцидент произошел в воскресенье, 16 июля 2017 года, в районе дома №118 по улице Коммунаров. Там прохожий заметил, что в канализационный люк провалился некий мужчина. Свидетель вызвал скорую помощь и спасателей, однако их действия помочь пострадавшему уже не могли: мужчина утонул.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле пострадавшего не было.

Фото: архив