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В Горелово прохожий упал в канализационный люк и утонул
Сегодня, 9:40
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Moulin_
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В Горелово прохожий упал в канализационный люк и утонул

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Личность погибшего мужчины устанавливается

В Красносельском районе Петербурга из канализационного люка выловили труп мужчины. На вид утопленнику около пятидесяти лет, документов у него при себе не было. Сейчас правоохранители пытаются выяснить его личность. 

Как стало известно, трагический инцидент произошел в воскресенье, 16 июля 2017 года, в районе дома №118 по улице Коммунаров. Там прохожий заметил, что в канализационный люк провалился некий мужчина. Свидетель вызвал скорую помощь и спасателей, однако их действия помочь пострадавшему уже не могли: мужчина утонул. 

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле пострадавшего не было. 

Фото: архив 

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Теги: горелово , канализационный люк , петербург , утопленник
Категории: Происшествия Новости СПб

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