Жуткие новости из Гатчины: трассу не поделили две легковушки

В Ленобласти водитель кроссовера попытался развернуться, однако не убедился в безопасности маневра и спровоцировал крупное ДТП. В результате погибла 64-летняя пассажирка легковушки.

В минувший понедельник, 22 мая, в Гатчинском районе столкнулись два автомобиля: "Тойота" и "Хендай". Инцидент произошел около четырех часов дня на 42-м километре автодороги "Петербург – Псков". После ДТП очевидцы происшествия незамедлительно сообщили о случившемся в спасательные службы.

По предварительным данным, водитель кроссовера марки "Тойота" попытался развернуться, однако он не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с "Хендай". В результате крупной аварии серьезно пострадала 64-летняя пассажирка "Тойоты". В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Однако врачам не удалось спасти жизнь пострадавшей. Женщина скончалась через несколько часов в реанимации.

В настоящее время устанавливают детали трагедии.

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