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Жесткое видео из Калуги: легковушка сбила женщину на самокате

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Перекресток в Ленинском районе не поделили автомобиль и пешеход. В результате ДТП пострадала 43-летняя женщина.

В минувшую субботу, 20 мая, в Калуге водитель легковушки сбил пешехода на самокате. Инцидент произошел около половины восьмого вечера на перекрестке Дзержинского – Плеханова. После столкновения очевидцы происшествия бросились на помощь пострадавшей, а также вызвали спасательные службы. Кроме того, момент ДТП попал в объектив камеры видеорегистратора.

По предварительным данным, 43-летняя женщина пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте недалеко от пешеходного перехода. На кадрах можно заметить, как дамочка легко катится на самокате, а потом попадает под колеса автомобиля.

В результате ДТП женщина получила сотрясение мозга. В срочном порядке ее доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смертельное видео из Сургута: трассу не поделили легковушка и грузовик.
 

Видео: Youtube, Дмитрий Ивьев

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Категории: Новости России Лента новостей

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