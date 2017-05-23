Жесткое видео из Калуги: легковушка сбила женщину на самокате

Перекресток в Ленинском районе не поделили автомобиль и пешеход. В результате ДТП пострадала 43-летняя женщина.

В минувшую субботу, 20 мая, в Калуге водитель легковушки сбил пешехода на самокате. Инцидент произошел около половины восьмого вечера на перекрестке Дзержинского – Плеханова. После столкновения очевидцы происшествия бросились на помощь пострадавшей, а также вызвали спасательные службы. Кроме того, момент ДТП попал в объектив камеры видеорегистратора.

По предварительным данным, 43-летняя женщина пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте недалеко от пешеходного перехода. На кадрах можно заметить, как дамочка легко катится на самокате, а потом попадает под колеса автомобиля.

В результате ДТП женщина получила сотрясение мозга. В срочном порядке ее доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

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Видео: Youtube, Дмитрий Ивьев