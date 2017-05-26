Смертельно видео из Екатеринбурга: с крыши здания упал человек с горящей головой

В центре города охваченный огнем мужчина рухнул с высотки. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

В минувший четверг, 25 мая, в Екатеринбурге с крыши высотки упал горящий человек. Инцидент произошел около девяти часов недалеко от проспекта Ленина возле отеля "Tenet". Очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшему, а также сообщили о случившемся в спасательные службы. Кроме того, момент падения попал в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах можно заметить, как двое молодых людей общаются возле офисного здания. Неожиданно на них падает человек с горящей головой, после чего шокированные очевидцы происшествия в паники убегают.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

В настоящее время устанавливаются детали трагедии. По какой причине мужчина упал с крыши здания, пока неизвестно.

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Видео: группа вконтакте "Mash/Мэш"