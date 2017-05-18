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Жуткое видео из Петербурга: на Солдата Корзуна девушка рухнула с 8-го этажа

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В Кировском районе молодая девушка выпала из окна многоэтажки и чудом выжила. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Сегодня днем, 18 мая, на юге Петербурга из квартиры девятиэтажки выпала молодая девушка. Инцидент произошел около двенадцати часов в доме №3 на Солдата Корзуна. Заметив свисающего человека за окном, очевидцы происшествия приняли решительные меры: они вынесли одеяла из своих квартир и соорудили импровизированную подушку. К сожалению, избежать падения не удалось. Через некоторое время молодая девушка сорвалась вниз с 8 этажа.

Впрочем, благодаря неравнодушным местным жителям, дамочке чудом удалось выжить. Ее с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. На месте работают сотрудники полиции. По какой причине девушка выпала из окна, предстоит выяснить экспертам.

В свою очередь, пользователи сети предполагают, что пострадавшая находилась в наркотическом опьянении.

Ранее мы сообщали, что появились жуткие новости из Всеволожска: школьница рухнула с пятого этажа.

Видео: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Теги: девушка выпала с 8 этажа , новости спб , падение , появилось видео , происшествия спб , солдата корзуна
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России

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