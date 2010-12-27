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Жильцы дома на Солдата Корзуна оказались на улице из-за пожара
Сегодня, 12:14
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Asyaromanenkova
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Жильцы дома на Солдата Корзуна оказались на улице из-за пожара

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В первой половине дня в квартире дома 3 на улице Солдата Корзуна произошёл пожар. Всех оказавшихся дома жителей пришлось эвакуировать на улицу.

Очевидцы сообщают, что окло одиннадцати утра в дома 3 на улице Солдата Корзуна начался пожар. МЧС на место вызвали в 10.40. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на седьмом этаже. Возгорание привело к сильному задымлению. В итоге из дома эвакуировали 15 человек – всех соседей, оказавшихся дома в понедельник.

Жильцы дома на Солдата Корзуна оказались на улице из-за пожараЖильцы дома на Солдата Корзуна оказались на улице из-за пожара

Огонь удалось локализовать прибывшим на место четырем пожарным расчетам. Идет проливка пострадавшего помещения. Всего огонь уничтожил пять квадратных метров. В экстренном ведомстве рассказали, что погибших и пострадавших нет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: новости спб , происшествия спб , солдата корзуна
Категории: Происшествия

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