Жильцы дома на Солдата Корзуна оказались на улице из-за пожара

В первой половине дня в квартире дома 3 на улице Солдата Корзуна произошёл пожар. Всех оказавшихся дома жителей пришлось эвакуировать на улицу.

Очевидцы сообщают, что окло одиннадцати утра в дома 3 на улице Солдата Корзуна начался пожар. МЧС на место вызвали в 10.40. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на седьмом этаже. Возгорание привело к сильному задымлению. В итоге из дома эвакуировали 15 человек – всех соседей, оказавшихся дома в понедельник.

Огонь удалось локализовать прибывшим на место четырем пожарным расчетам. Идет проливка пострадавшего помещения. Всего огонь уничтожил пять квадратных метров. В экстренном ведомстве рассказали, что погибших и пострадавших нет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург