Жуткие новости из Всеволожска: школьница рухнула с пятого этажа

Девочка-подросток выпала из окна собственной квартиры, расположенной на 5 этаже. Школьнице чудом удалось выжить, ее с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

В минувший понедельник, 15 мая, в Ленобласти 13-летняя девочка выпала из окна. Инцидент произошел в восьмом часу вечера во Всеволожске. Местные жители обнаружили пострадавшую школьницу около дома, расположенного в переулке Олениных. Они незамедлительно обратились за помощью в спасательные службы.

Предположительно, девочка рухнула с пятого этажа. Когда произошел несчастный случай, родители школьницы были на работе.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что девочке чудом удалось выжить. Ее с многочисленными травмами позвоночника, грудной клетки, рук и ног госпитализировали в больницу.

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