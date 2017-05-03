Ужасающее видео из Москвы: маршрутка протаранила "ГАЗель"

Трассу М-2 не поделили два габаритных транспортных средства. В результате крупной аварии погибли 2 человека, еще несколько пострадали.

В минувший вторник, 2 мая, в Московской области столкнулись микроавтобус и машина дорожных служб. Инцидент произошел на 75-м километре трассы М-2. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия жуткого ДТП удалось зафиксировать на видео.

Предположительно, один из водителей не справился с управлением и допустил столкновение. На кадрах можно заметить, что от удара обе машины получили серьезные повреждения.

В результате крупной аварии погибли два человека: водитель маршрутки и его пассажир. Также медики осмотрели и госпитализировали с многочисленными травмами троих рабочих и четверых пассажиров.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

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Видео: группа "ДТП и ЧП Москва"