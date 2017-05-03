Ужасающее видео из Москвы: фура раздавила легковушку

Кольцевую дорогу не поделили два транспортных средства: большегруз и такси. В результате жесткой аварии погибли несколько человек.

Сегодня ночью, 3 мая, в Москве легковушка протаранила фуру. Инцидент произошел на 58-м километре МКАД в районе Кунцево. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось зафиксировать на видео последствия жуткого ДТП.

Предположительно, водитель такси попытался совершить опасный маневр, однако не справился с управлением и на большой скорости врезался в заднюю часть фуры. Легковушка залетела под колеса большегруза, который ее придавил. На кадрах можно заметить, что от удара переднюю часть такси буквально смяло.

В результате крупной аварии три человека, которые находились в салоне легковушки, погибли на месте.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали трагедии.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Бурятии: мотоцикл протаранил легковушку. Байкера с тяжелейшими травмами госпитализировали в больницу.



Видео: youtube, Константин Касапов