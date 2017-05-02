Жесткое видео из Бурятии: мотоцикл протаранил легковушку

В минувший понедельник, 1 мая, в столице Бурятии на дороге столкнулись кроссовер и мотоцикл. Инцидент произошел около восьми часов вечера на улице Степная протока. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия жесткого ДТП им удалось зафиксировать на видео.
Предположительно, 30-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где на большой скорости протаранил "Тойоту". В результате байкера отбросило на несколько метров. Мужчина получил тяжелейшие травмы.
На кадрах можно заметить, что на месте происшествия работали сотрудники полиции и машины спасательных служб. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали в реанимацию.
В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия.
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Видео: youtube, Baikal Daily