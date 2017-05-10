Жуткое видео из Челябинска: залп салюта попал в толпу

На праздничном фейерверке в честь "Дня Победы" пострадали люди. Один из снарядов салюта угодил в толпу.

В минувший вторник, 9 мая, в Челябинске фейерверк выстрелил в толпу. Инцидент произошел вечером недалеко от школы ДОСААФ. Очевидцам происшествия удалось запечатлеть инцидент на видео.

На кадрах можно заметить, как небо озарилось яркими вспышками праздничного салюта. В какой-то момент один из снарядов угодил в толпу. В результате чего поднялся крик.

По словам очевидцев, в несчастном случае с фейерверком пострадали несколько человек. Предположительно, одна из женщин получила ссадины и синяки.

Кроме того, по предварительным данным, пострадал еще и автомобиль. Впрочем, официально данная информация еще не подтверждена.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось ужасающее видео из США: джип въехал в толпу людей. В штате Массачусетс водитель внедорожника не справился с управлением и протаранил толпу людей. В результате крупной аварии погибли три человека, еще 10 пострадали.

Видео: группа вконтакте "ЧП | ДТП Челябинск"