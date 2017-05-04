Ужасающее видео из США: джип въехал в толпу людей

В штате Массачусетс водитель внедорожника не справился с управлением и протаранил толпу людей. В результате крупной аварии погибли три человека, еще 10 пострадали.

Недавно стало известно, что в США джип въехал в толпу людей. Инцидент произошел в городке Биллерика. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия страшной аварии удалось зафиксировать на видео.

Предположительно, водитель, находившийся за рулем внедорожника, не справился с управлением и на большой скорости протаранил толпу людей, которые собрались для участия в аукционе. На кадрах можно заметить, что от удара переднюю часть легковушки буквально смяло.

По предварительным данным, в результате столкновения погибли три человека, еще 10 получили многочисленные травмы.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По всей видимости, это был несчастный случай. Впрочем некоторые свидетели трагедии уверены, что водитель специально въехал в толпу.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось жуткое видео из Ставрополя: легковушка вылетела на встречку и протаранила грузовик.



Видео: youtube, Alexander Redking/ Fox News