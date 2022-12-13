Увидеть салют можно было из всех районов Волгограда.

Торжества в честь 80-летия победы под Сталинградом завершились салютом. Местные жители отметили, что торжественные мероприятия проводились на Мамаевом кургане около скульптуры "Родина - мать зовет!" в городе Волгоград. Весь день власти организовывали памятные мероприятия. Среди них: видеоинсталляции на железнодорожном вокзале, музее-панораме "Сталинградская битва", концерты, реконструкции сражения. Дополнительно фейерверки прогремели на центральной набережной, около руин мельницы Гергардта, а также во всех районах Волгограда.

Напомним, что 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, Советский Союз и Красная армия одержали победу над нацистской Германией и ее международными союзниками в Сталинградской битве. Это противостояние длилось 200 дней. По количеству участников схватка стала одной из крупнейших во времена Великой Отечественной войны. Именно эта битва коренным образом изменила ход ВОВ и стала предвестником будущей победы армии СССР над нацистами.

Праздничный салют прогремел 18 января в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье, На видео видно, РИА Новости