Видео из Татарстана: на трассе дотла сгорел автомобиль

В Набережных челнах сгорела отечественная легковушка. На месте пожара работали сотрудники МЧС, полиция и "скорая".

Сегодня утром, 5 мая, в Набережных челнах загорелась легковушка. Инцидент произошел на Вахитовском проспекте под мостом. Заметив огонь и почувствовав запах гари, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, крупный пожар удалось запечатлеть на видео и фото.

На кадрах можно заметить, как над трассой поднялся темно-серый столп дыма, через который прорываются яркие языки пламени. Огонь моментально распространился по салону и охватил всю машину.

На место происшествия в скором времени приехали спасатели. Им быстро удалось потушить пожар. Однако огонь успел уничтожить машину – "ВАЗ-2114".

В настоящее время устанавливаются детали сучившегося. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось опасное видео из Москвы: в центре города произошел крупный пожар.



Видео: youtube, Челны Life

Фото: вконтакте, Дмитрий Кубанов