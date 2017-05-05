Опасное видео из Москвы: в центре города произошел крупный пожар

Около метро "Китай-город" загорелось здание. Огонь уже распространился на площади в 500 квадратных метров.

Сегодня утром, 5 мая, в столице загорелось выселенное здание. Инцидент произошел около девяти часов у станции метро "Китай-город" в районе Лубянского проезда, 19. Почувствовав запах гари и заметив огонь, очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть на видео крупный пожар.

На кадрах можно заметить, что здание окутал густой темно-серый дым, через который прорываются яркие языки пламени. Надо сказать, что пожар настолько сильный, что смог виден за несколько километров.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Очаг возгорания еще не локализован. Уже известно, что огонь распространился на площали в 500 квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг опасности.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Орска: на ТЭЦ произошел крупный пожар.



Видео: youtube, Жора Мелконян\ Ivan Petrov\ Евгений Мерк