В Апраксином дворе задержали мужчину, обстрелявшего мигранта из BMW X5

Несколькими днями ранее в мигранта стреляли из травматики

Накануне стали выясняться подробности происшествия, случившегося несколько дней назад на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Напомним, там в ночь на четверг, 16 февраля 2017 года, на Дальневосточном проспекте от случайной пули пострадал прохожий. Как сообщается, стрельба велась из проезжавшего мимо черного БМВ.

По уточненным данным, ранение получил не случайный прохожий, а водитель "Лады Приоры", которого водитель БМВ сперва подрезал, а потом расстрелял из травматического оружия. Одна из трех выпущенных пуль достигла цели, водитель "Лады" был ранен в плечо.

Водитель БМВ при этом забрал из салона «Лады» мобильный телефон, ключи от авто и скрылся.

Задержать подозреваемого водителя иномарки удалось накануне днем, 21 февраля 2017 года, на Апраксином дворе. Подозреваемый, как сообщается, оказался земляком пострадавшего уроженца Таджикистана.

Видео: архив