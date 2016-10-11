Видео: США приняли на вооружение самый дорогой авианосец в мире

USS Gerald R. Ford считается самым дорогим кораблем в мире – его строительство обошлось в 13 миллиардов долларов

Впервые с 2009 года на вооружение военно-морских сил США поступил новый корабль – авианосец Gerald R. Ford. Как сообщается, корабль обошелся американскому Минобороны в тринадцать миллиардов долларов и таким образом он стал самым дорогим кораблем в мире.

Торжественная передача компании, которая построила корабль "Джеральд Форд", состоялась накануне. В эксплуатацию авианосец будет введен летом 2017 года, а полной боевой готовности достигнет примерно через два с половиной года.

Авианосец нового поколения передается ВМС впервые с 1975 года. А в предыдущий раз новый авианосец американские ВМС получали в 2009 году (этим кораблем был George H W Bush класса Nimitz).



Известно, что новый корабль оборудован двумя ядерными установками, которые обеспечат авианосцу бОльшую выработку электроэнергии и, соответственно, бОльшую мощность и большее количество возможностей для выполнения боевых задач. По сравнению с нынешним поколением авианосцев, которые находятся на вооружении у ВМС США, новый корабль сможет увеличить темпы боевых вылетов примерно на треть.

Видео: youtube