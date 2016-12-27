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Видео: дотла сгорели две машины на стоянке в Воронеже

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Появилось видео горящих автомобилей на парковке возле Михайловского кадетского корпуса.

Накануне, 26 декабря, около 8.20 утра загорелась иномарка на одной из стоянок в Советском районе Воронежа. Спустя какое-то время пламя перекинулось на близстоящий Фольксваген. Очевидцы поначалу пытались потушить огонь сами, но у них не вышло. Также они вызвали спасательные службы. Когда пожарные приехали, КИА полыхала вовсю. На месте происшествия работали 2 машины и 6 человек. Ликвидировать очаг возгорания удалось спустя девятнадцать минут, однако за это время машины успели выгореть дотла.


В данный момент устанавливают детали происшествия. По какой причине загорелся автомобиль – неизвестно. В результате пожара никто не пострадал. Ранее мы писали, что в Екатеринбурге сгорел внедорожник.


Спасательные службы предупреждают об опасности в обращение с огнем. Во избежание трагических последствий будьте аккуратны. Не оставляйте без присмотра электроприборы, соблюдайте технику пожарной безопасности, вовремя проверяйте исправность проводки и электрогирлянд.

Видео: youtube, Блокнот

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Категории: Лента новостей Новости России

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