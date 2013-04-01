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Видео: в Екатеринбурге выгорел дотла внедорожник

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Хозяин иномарки признался, что это уже четвертый Ленд Ровер, которого он лишился.

Сегодня около четырех часов утра на улице Технической, 12 в Екатеринбурге сгорел внедорожник. В момент пожара хозяин автомобиля находился дома. На кадрах видно, как пламя охватило машину. Сообщение о горящем внедорожнике поступило в 03.53. На место происшествия выехали 2 пожарные машины и 8 человек. Пожар ликвидировали спустя 50 минут. За это время иномарка выгорела дотла. На снимках можно заметить, что огонь задел и близстоящий рекламный щит.

Как выяснилось, это уже не первый Ленд Ровер, которого лишился владелец. Хозяин внедорожника сообщил, что его машины уже трижды поджигали. Мужчина написал заявление в полицию. В данный момент выясняют детали случившегося. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, а по результатам пожарно-технической экспертизы примут процессуальное решение. Об этом сообщает Е1.

 

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге эвакуировали 60 человек во время пожара в многоэтажке. Возгорание произошло в одной из квартир, затем огонь распространился на площадь в 48 кв. м. 

Видео: youtube, группа вконтакте " Инцидент | Екатеринбург"

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Категории: Лента новостей Новости России

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