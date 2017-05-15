Утром понедельника на КАД скопилась многокилометровая пробка

Затор длиной в девять километров скопилась на внешнем кольце КАД от реки Оккервиль до Рябовского шоссе

Утром в понедельник, 15 мая 2017 года, на Кольцевой автодороге в Петербурге – сразу на нескольких ее участках – скопились большие автомобильные пробки. Как следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки", на внешнем кольце от реки Оккервиль до Рябовского шоссе образовалась пробка длиной в девять километров.

На внутреннем кольце также скопился автомобильный затор. Уже к восьми часам его длина достигала 5,5 километра – от Рябовского шоссе до Колтушского шоссе, а к девяти утра, по данным «Яндекс.Карт», составляла около семи километров.

В 8:31, а затем и в 9:37 «Яндекс.Пробки» зафиксировали на внутреннем кольце 6,5-километровую пробку от Московского шоссе до Дачного проспекта, в которой можно потерять 29 минут, что на 22 минуты больше обычного.

Кроме того, напомним, что со вторника, 16 мая 2017 года, ограничения дорожного движения вступают в силу на Московском шоссе – это связано с начавшимся там ремонтом.

Видео: инстаграм