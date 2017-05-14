Со вторника, 16 мая, начнется ремонт Московского шоссе

Ограничения из-за ремонта на Московском снимут на время международных мероприятий

Уже во вторник, 16 мая 2017 года, вступят в силу ограничения на Московском шоссе в Петербурге.

Связано это с начавшимся там ремонтом. Ограничения движения будут актуальны для участка от 1-го Бадаевского проезда до развязки с Колпинским шоссе. На участке будут менять дорожное покрытие. Работы продлятся до 25 июля, сообщает ГАТИ.

При этом ограничения для проезда будут сняты во время ПМЭФ и Кубка Конфедераций. Таким образом, по шоссе можно будет свободно проехать с 30 мая 4 июня, с 16 по 18 июня, с 21 по 25 июня и с 1 по 03 июля.

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