Урок хороших манер от ящерицы восхитил зарубежные соцсети

Очень воспитанная ящерица всегда отвечает на приветствие хозяина

Данный видеоролик был размещен владельцем воспитанной ящерицы пару дней назад и набрал уже несколько сотен просмотров.

На видео хозяин машет несколько раз рукой перед террариумом, в котором живет бородатая ящерица. Сначала ящерка внимательно наблюдает за движениями за стеклом, потом переходит на веточку поближе к стенке террариума и приветливо машет рукой человеку. Автор видеоролика сообщает, что так его ящерка всегда отвечает ему на приветствия.

В комментариях к видео многие спрашивают автора как ему удалось научить рептилию такому трюку. Другие просто восхищаются и умиляются воспитанности и приветливости ящерки.

Видео:YouTube/ thehypnoguy1