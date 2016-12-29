Полиция вычислили хулигана, трижды "минировавшего" таунхаус на Маршала Новикова

В серии ложных сообщений о заложенном взрывном устройстве в доме на улице Маршала Новикова подозревают 49-летнего петербуржца.

В Северной столице вычислили телефонного террориста, который "закладывал бомбу" в жилой комплекс в доме 25 на улице Маршала Новикова. Подозреваемого задержали еще 12 января, а во вторник, 17 января, полиция установила, что звонков он совершил как минимум три.

По данным расследования, подозреваемый совершил как минимум три звонка: 26 ноября, а также 17 и 24 декабря прошлого года. Для своих проделок мужчина использовал каждый раз разные номера. Первый звонок он сделал с номера небольшой компании из Петербурга, затем одолжил мобильный у жителя города, а позже и вовсе звонил с номера уроженца Саратовской области.

Всего 49-летний мужчина стал подозреваемым в трех уголовных делах – по одному на каждое ложное сообщение об акте терроризма. Почему у телефонного хулигана такое негативное отношение именно к этому таунхаусу – остается загадкой.

Также сообщается, что были два звонка с сообщениями о заложенном взрывном устройстве в двое 25 на улице Маршала Новикова. Как уточняет "Фонтанка", правоохранительные органы не установили, имеет ли отношение к этим случаям подозреваемый.

Ранее мы писали, что мужчина угрожал взорвать Пулково, если гости не разойдутся.